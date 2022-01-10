Срочник из Чечни поиздевался над памятником погибшим спецназовцам

Новый случай издевательства над памятником произошёл в Краснодарском крае. Солдат-срочник элитной военной части Молькино надругался над монументом, посвящённым погибшим спецназовцам, сообщает KP.RU.

По имеющейся информации, военнослужащий сначала дал пощёчину одной из фигур памятника, после чего он на другой фигуре отработал удушающий приём. В конце солдат ударил скульптуру ногой. Сослуживцы срочника сняли его «подвиг» на видео и выложили в Сеть.

По некоторым данным, издевавшийся над памятником военнослужащий относится к ракетной бригаде, его фамилия Агарагимов, солдат родом из Чечни.

По словам главного пресс-секретаря Южного военного округа Вадима Астафьева, уволить надругавшегося на памятником военнослужащего нельзя, так как он находится на прохождении срочной службы. Однако вандалу и всем присутствующим на видео солдатам грозит дисциплинарная и административная ответственность. Как отметил Астафьев, для проведения профилактических бесед с солдатами в том числе могут быть привлечены старейшины Дагестана и Чечни.

Ранее в Чебаркуле 19-летний солдат срочной службы зашил себе нитками рот. Таким способом молодой человек решил наказать себя за грубый разговор с девушкой по телефону. Молодой человек приревновал свою возлюбленную и накричал на неё. После ссоры он пошёл в туалет и зашил себе рот швейной иглой с трикотажной ниткой.