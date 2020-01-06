https://static.news.ru/photo/6eaf639c-31dd-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Справочная служба «Международных авиалиний Украины» перестала выходить на связь после подтверждения информации о том, что пассажирский лайнер авиакомпании разбился в Иране. Автоответчик сообщает о «системной ошибке». Об этом сообщил ТАСС.

Приносим свои извинения, возникла системная ошибка. Перезвоните, пожалуйста, позже, — привёл сообщение автоответчика справочной ТАСС.

Отмечается, что ранее справочная служба МАУ выходила на связь. А на табло аэропорта, в который должен был прибыть самолёт, до сих пор есть информация о прибытии лайнера.

Как писал NEWS.ru, представитель компании «Международные авиалинии Украины» не подтвердил информацию о крушении лайнера. Он сообщил лишь о том, что самолёт вылетел из аэропорта в Иране.