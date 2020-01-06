Справочная служба «Международных авиалиний Украины» перестала выходить на связь после подтверждения информации о том, что пассажирский лайнер авиакомпании разбился в Иране. Автоответчик сообщает о «системной ошибке». Об этом
Приносим свои извинения, возникла системная ошибка. Перезвоните, пожалуйста, позже, — привёл сообщение автоответчика справочной ТАСС.
Отмечается, что ранее справочная служба МАУ выходила на связь. А на табло аэропорта, в который должен был прибыть самолёт, до сих пор есть информация о прибытии лайнера.
Как писал NEWS.ru, представитель компании «Международные авиалинии Украины» не подтвердил информацию о крушении лайнера. Он сообщил лишь о том, что самолёт вылетел из аэропорта в Иране.
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