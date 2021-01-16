Спасшийся моряк рассказал о крушении сухогруза у берегов Турции

https://static.news.ru/photo/cf720ae6-58e1-11eb-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: andrii_sybiha/twitter.com

Большая волна накрыла сухогруз Arvin, перед тем как он затонул у берегов Турции с 12 членами экипажа на борту. Об этом сообщил один из спасшихся моряков.

Видеозапись беседы в Twitter опубликовал посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

Большая волна накрыла судно. На борту находились 12 человек, — рассказал выживший член экипажа.

На кадрах видно, что мужчина находится в больничной палате. Украинский дипломат, комментируя ролик, уточнил, что видео было предоставлено руководством провинции Бартын. Он добавил, что турецкие власти предоставляют членам экипажа сухогруза всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что экипаж затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin был в основном украинским. Информацию об этом подтвердил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, на борту находились десять граждан Украины и двое иностранцев.

По последним данным, погибли четверо моряков. Ещё шестерых удалось спасти. По информации береговой охраны Турции, из 12 членов экипажа двое — граждане России, один из которых значится в списке погибших.

Изначально власти Турции заявляли, что судно было российским. Позже они уточнили, что оно шло под флагом Палау. Arvin пытался пристать в порту Бартын, чтобы переждать непогоду во время транспортировки грузов из Грузии в Болгарию. Однако из-за сильных волн сухогруз разломился на две части и затонул. Часть экипажа успела сесть в шлюпки, некоторые члены экипажа спрыгнули в воду в спасательных жилетах.

Сейчас на месте крушения продолжается поисковая операция. Однако её осложняют плохие метеоусловия, писал NEWS.ru.