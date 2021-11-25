Спасательная операция на шахте «Листвяжная» приостановлена до утра

Работы в шахте в Кемеровской области приостановлены из-за критического состояния газодинамической системы, спасатели поднимаются наверх, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место ЧП. Как передаёт ТАСС, у спасателей нет данных о том, что на шахте произошёл взрыв.

Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растёт концентрация метана, — сказал Чуприян.

Врио главы ведомства также подтвердил гибель трёх спасателей. По его словам, одно из 32 отделений МЧС России перeстало выходить на связь. Было принятo решение направить для его спасения резервные силы.

Это отделение находилось в самой отдалённой части шахты. В настоящее время обнаружены тела трёх спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока неизвестна, поиски продолжаются, — отметил Чуприян.

Ранее сообщалось, что в шахте были найдены тела троих горнoспасателей, пропавших в ходе спасательной операции. Таким oбразом, общее число погибших в результате ЧП выросло до 14 человек. Судьба 35 горняков остаётся неизвестной.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте, он продлится с 26 по 28 ноября.