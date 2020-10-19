Спасатели нашли тело одного из пропавших в Баренцевом море

Один из трёх человек, пропавших в результате крушения маломерного судна в Баренцевом море, обнаружен спасателями.
Тело мужчины найдено на западном берегу губы Вайда,
В поисковой операции задействованы 30 человек и шесть единиц техники, включая вертолёт ФКУ «Северо-западного авиационного поисково-спасательного центра», отметили в ведомстве.
Инцидент произошёл 17 октября. Судно «Юблилейный» столкнулось со скалистым грунтом береговой линии в акватории Баренцева моря, перевернулось и затонуло. В момент аварии с него был подан сигнал бедствия.
Как писал NEWS.ru, на борту судна находились 10 человек. Семерым из них удалось спастись, трое пропали.