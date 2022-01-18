Спасатели нашли пропавших под Мурманском мужчину с сыном

Спасатели МЧС России совместно с добровольцами обнаружили 45-летнего мужчину с восьмилетним сыном, которые накануне не вернулись с рыбалки около посёлка Никель в Мурманской области, передаёт пресс-служба регионального главка ведомства. Поиски длились более 16 часов и осложнялись погодными условиями.

Спасательная операция проходила в условиях сильного ветра, метели, слабой видимости, поиски не прекращались ни на минуту. В 11:25 18 января люди спасены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали 13 человек и девять единиц техники. Мужчина с сыном отправились на рыбалку к озеру Заяц, но не вернулись до наступления темноты, перестав выходить на связь. Как выяснилось, у семьи сломался снегоход.

Ранее стало известно, что отцу удалось поймать мобильную связь, он сообщил, что самочувствие у него и сына хорошее, они благополучно переночевали в палатке и выдвинулись в сторону посёлка.