Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте тела ещё двух погибших

https://static.news.ru/photo/4ca311fe-da2f-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российские спасатели за прошедшие сутки извлекли из-под завалов элеватора в Бейруте тела ещё двух погибших. С 5 августа они обнаружили и извлекли шестерых человек.

За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За всё время работ обнаружено и извлечено шесть человек, — сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Российские спасатели прибыли в Бейрут 5 августа. Они развернули мобильный госпиталь на стадионе. Врачи отряда «Центроспас» МЧС России за 6 и 7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей.

Как писал NEWS.ru, представители Минобороны Ливана больше не надеются найти живых под завалами после взрыва в порту Бейрута. Поисково-спасательные работы российской группировки МЧС в ливанской столице завершены.

4 августа в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus. Детонация могла произойти из-за проведения сварочных работ. В результате инцидента здания в радиусе 10 километров были повреждены или разрушены. После взрыва в порту осталась воронка глубиной 43 метра. Погибли не менее 150 человек, пострадали тысячи.