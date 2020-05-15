Сотрудника петербургского метро избили за просьбу надеть маску

Сотрудник метрополитена Санкт-Петербурга 14 мая был избит пассажиром за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская», сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что примерно в 08:40 по местному времени контролёр на платформе сделал неизвестному мужчине замечание о нарушении правил карантина и предложил надеть на лицо маску. Тот в ответ подошёл к работнику подземки и ударил его по лицу.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии госпитализировали, а позднее направили на амбулаторное лечение,
Как ранее писал NEWS.ru, Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал жителя города Юрия Макарова на две тысячи рублей. Последний вышел на прогулку в парк.
Сам подсудимый свою вину признаёт частично. По его словам, он знал об ограничительных мерах. Однако старался не слушать новости.
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