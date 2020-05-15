Сотрудника петербургского метро избили за просьбу надеть маску

https://static.news.ru/photo/330a3dfc-9683-11ea-a7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник метрополитена Санкт-Петербурга 14 мая был избит пассажиром за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская», сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что примерно в 08:40 по местному времени контролёр на платформе сделал неизвестному мужчине замечание о нарушении правил карантина и предложил надеть на лицо маску. Тот в ответ подошёл к работнику подземки и ударил его по лицу.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии госпитализировали, а позднее направили на амбулаторное лечение, передают «Невские Новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал NEWS.ru, Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал жителя города Юрия Макарова на две тысячи рублей. Последний вышел на прогулку в парк.

Сам подсудимый свою вину признаёт частично. По его словам, он знал об ограничительных мерах. Однако старался не слушать новости.