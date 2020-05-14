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В Петербурге за прогулку оштрафовали мужчину, который не слушал новости

19:48, 14 мая 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал жителя города Юрия Макарова на две тысячи рублей. Последний вышел на прогулку в парк.

Петроградский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Юрия Макарова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в две тысячи рублей, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Сам подсудимый свою вину признаёт частично. По его словам, он знал об ограничительных мерах. Однако старался не слушать новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Покрас Лампас развесил свои плакаты о коронавирусе на улицах Петербурга.

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