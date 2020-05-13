Покрас Лампас развесил свои плакаты о коронавирусе на улицах Петербурга

https://static.news.ru/photo/2fcd2260-9527-11ea-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: pokraslampas/intagram.com

Российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, создал плакаты о коронавирусе и развесил их на улицах Санкт-Петербурга.

Постеры напоминают о том, что надо оставаться дома, мыть руки и соблюдать другие правила безопасности во время пандемии. Фотографии плакатов и видео с их расклеиванием Покрас Лампас опубликовал в Instagram.

Последние месяцы я много слежу за ситуацией с ковидом и вижу, что нет одновременно стильного и народного графического высказывания — плаката, который не стыдно распечатать и повесить в офисе, наклеить на улице или поставить на заставку ваших экранов, — написал художник.

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