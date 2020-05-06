Бэнкси посвятил картину врачам-супергероям

https://static.news.ru/photo/004ec5e4-8fcc-11ea-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/banksy

Анонимный уличный художник Бэнкси посвятил очередную работу врачам, которые стали новыми супергероями. Картина появилась в Instagram.

Переломный момент, — подписал работу Бэнкси.

Художник изобразил ребёнка с игрушкой врача в супергеройском плаще — фигурки классических героев комиксов Супермена и Бэтмена оказались в мусорном ведре.

Как отметили в ТАСС, вероятно, картина выполнена мягким карандашом или углём.

В середине апреля Бэнкси показал работу, выполненную во время самоизоляции в собственной ванной. Художник украсил комнату рисунками крыс, которые устроили хаос, писал NEWS.ru.