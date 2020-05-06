Бэнкси посвятил картину врачам-супергероям

Анонимный уличный художник Бэнкси посвятил очередную работу врачам, которые стали новыми супергероями. Картина появилась в Instagram.
Переломный момент, — подписал работу Бэнкси.
Художник изобразил ребёнка с игрушкой врача в супергеройском плаще — фигурки классических героев комиксов Супермена и Бэтмена оказались в мусорном ведре.
Как
В середине апреля Бэнкси показал работу, выполненную во время самоизоляции в собственной ванной. Художник украсил комнату рисунками крыс, которые устроили хаос, писал NEWS.ru.
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