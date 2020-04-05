Сосед убившего пять человек под Рязанью мужчины рассказал о стрелке

https://static.news.ru/photo/c3275cbe-7737-11ea-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Сосед мужчины, который расстрелял пять человек в Рязанской области, рассказал журналистам об обвиняемом в убийстве. По его словам, стрелка можно назвать «своеобразным».

При этом собеседник сотрудников СМИ ответил, что не так давно мужчина помог его жене с автомобилем. Также сосед убийцы рассказал о вечере, в который произошла трагедия. Он заявил, что услышал хлопки на лестничной клетке примерно в 22 часа по местному времени.

Вышли в подъезд, а там уже стояли люди. Запах стоял, — приводит слова мужчины телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, житель Елатьмы 1988 года рождения услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и открыл по ним огонь. Затем он расстрелял других соседей, зашедших в это время в подъезд. Погибли четверо мужчин и одна женщина.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатрическая экспертиза может помочь прояснить мотивы действий мужчины, которого задержали за убийство пятерых человек в Елатьме Рязанской области.