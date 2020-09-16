Соратник Марцинкевича о самоубийстве друга: «Не было предпосылок»

https://static.news.ru/photo/7a8ef382-f855-11ea-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

Один из соратников Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, заявил, что не верит в версию самоубийства активиста.

В целом было всё нормально, не было предпосылок. Он строил планы, у него не было такого диалога — как у человека, который собирается совершить самоубийство. Он собирался поехать в Москву и там в суде уже рассказать всё, как было на самом деле, так как все явки из него выбили без присутствия адвоката. И он бы отказался от них в суде, — отметил друг националиста в интервью Life.

По его словам, активист строил планы на несколько месяцев вперёд и не собирался умирать в челябинской тюрьме.

Кроме того, соратник Тесака обратил внимание на то, что в предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации челябинского СИЗО.

Это же абсурд. Вы понимаете? Человек, который пишет предсмертную записку, у него наверняка есть друзья, товарищи. Тем более он не простой человек. Тем более что он в этой записке обращается к своей жене — передать ей какую-то книгу. В последнюю очередь будешь думать об администрации СИЗО, — подчеркнул собеседник портала.

Он добавил, что Марцинкевичу оставалось отсидеть до мая следующего года, после чего он бы вышел на свободу.

Тело Марцинкевича было найдено в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Однако адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Как писал NEWS.ru, националист Дмитрий Дёмушкин прокомментировал кончину активиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Он уверен: Тесака либо убили, либо довели до самоубийства.