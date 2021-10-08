Собчак после ДТП с двумя погибшими опубликовала пост о счастье

Телеведущая Ксения Собчак после ДТП в Адлере, в котором погибли два человека, опубликовала в Instagram пост о трёх правилах счастья. Один из её главных советов — умение сохранять чувство юмора в любой ситуации.

По мнению светской львицы, чтобы быть счастливым, нужно не тратить время впустую, быть готовым к переменам и стараться сохранять самоиронию.

В моей жизни есть три важных правила чтобы быть счастливой: 1. Непостигаемое. Жизнь — это тайна. Не трать времени попусту, стараясь её постичь. 2. Самоирония. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении себя самого — это безграничная сила. 3. Перемены. Знай, ничто не остаётся прежним. И никогда не желай другим: «Пусть всё будет как сейчас». Не будет, — написала она.

Ранее стало известно, что автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Сочи. ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. В результате погибли два человека, ещё один пострадал.

Сама Собчак никаких увечий не получила. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи.