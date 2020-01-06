В Москве на Никольской улице 6 января прошли одиночные пикеты против трат бюджета на праздничные украшения. Участники заявили о недопустимости «рекордных» расходов на новогодние декорации. NEWS.ru решил сравнить щедрость Москвы с другими городами России.
Активисты предлагали тратить деньги налогоплательщиков на более насущные нужды людей. Их позиция, судя по всему, нашла отклик среди россиян. Только одну фотографию девушки с плакатом: «Давайте детей лечить из бюджета, на иллюминации собирать СМСками»
Как ранее писал NEWS.ru, соответствующие траты выросли по сравнению с 2018 годом. Тогда на украшения ушло 323 млн рублей, а на катки — 381 млн рублей. Сейчас последние обошлись бюджету в 825 млн рублей, а праздничное оформление — в сумму около 561 млн рублей. Фейерверки в новогоднюю ночь не подорожали, на них выделили 34,8 млн рублей.
В ответ на многочисленные критические публикации на эту тему в мэрии пояснили, что возросшие траты связаны с увеличением количества праздничных площадок. Фестивали и ярмарки, по планам властей, должны привлечь туристов, которые в итоге должны пополнить бюджет города примерно на триллион рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расходы московских властей на предновогоднее украшение столицы полностью соответствуют доходам региона. По мнению представителя Кремля, траты уместны также с учётом тех средств, которые мэрия вкладывает в инфраструктуру, бизнес, строительный сектор и так далее.
Показатели Москвы, действительно, значительно обгоняют другие города, хотя и там часто щедро вкладываются в новогодние украшения. Так, Санкт-Петербург в 2019 году
Третье место после двух столиц, по данным «
В этом контексте относительно скромно смотрятся власти Новосибирска, которые в начале прошлого года
В Самаре на украшения также потратили десятки миллионов. Местное издание
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