В Москве на Никольской улице 6 января прошли одиночные пикеты против трат бюджета на праздничные украшения. Участники заявили о недопустимости «рекордных» расходов на новогодние декорации. NEWS.ru решил сравнить щедрость Москвы с другими городами России.

Активисты предлагали тратить деньги налогоплательщиков на более насущные нужды людей. Их позиция, судя по всему, нашла отклик среди россиян. Только одну фотографию девушки с плакатом: «Давайте детей лечить из бюджета, на иллюминации собирать СМСками» репостнуло 25 тысяч человек. На листе у другого человека было написано: «Я не против праздника. Я против распила бюджета под ширмой праздника. 6 миллиардов на украшение Москвы за 3 года».

Как ранее писал NEWS.ru, соответствующие траты выросли по сравнению с 2018 годом. Тогда на украшения ушло 323 млн рублей, а на катки — 381 млн рублей. Сейчас последние обошлись бюджету в 825 млн рублей, а праздничное оформление — в сумму около 561 млн рублей. Фейерверки в новогоднюю ночь не подорожали, на них выделили 34,8 млн рублей.

В ответ на многочисленные критические публикации на эту тему в мэрии пояснили, что возросшие траты связаны с увеличением количества праздничных площадок. Фестивали и ярмарки, по планам властей, должны привлечь туристов, которые в итоге должны пополнить бюджет города примерно на триллион рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расходы московских властей на предновогоднее украшение столицы полностью соответствуют доходам региона. По мнению представителя Кремля, траты уместны также с учётом тех средств, которые мэрия вкладывает в инфраструктуру, бизнес, строительный сектор и так далее.

Показатели Москвы, действительно, значительно обгоняют другие города, хотя и там часто щедро вкладываются в новогодние украшения. Так, Санкт-Петербург в 2019 году выделил на это 337 млн рублей — на 22 млн больше, чем за год до этого, и на 72 млн больше, чем в 2017-м.

Третье место после двух столиц, по данным « Новых Известий », принадлежит Казани. Город выделил 145 млн рублей на праздник, три четверти этой суммы — на украшения. Власти Челябинской области потратили около 31,7 млн рублей на Новый год, причём 17,5 млн рублей из этой суммы ушло на подарки для детей и семей льготников. Также издание сообщило о том, что в Чечне празднование обойдётся в 31,6 млн рублей. Самая значительная часть трат приходится на столицу — город Грозный, мэрия украсит его за 19,8 млн рублей.

В этом контексте относительно скромно смотрятся власти Новосибирска, которые в начале прошлого года утвердили новогодние траты в размере 4,5 млн рублей, а также выделили 1,3 млн дополнительно на различные праздничные конструкции, в том числе ёлку.