«Сниму тебе штаны и так врежу»: мачеха жестоко избила ребёнка под Томском

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Жительница села Кожевниково в Томской области избила ребёнка за плохую уборку в доме. Жестокий инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как женщина бьёт маленького мальчика по лицу, ругается и угрожает побить его ещё сильнее. Конфликт происходит на глазах у других детей.

Ты давно ремня не получал? Ты забыл, как убираться надо? Вот я сейчас сниму тебе штаны и так врежу, что и обсеришься, и обоссышься, — кричит она.

Интернет-пользователи рассказали в комментариях к посту, что всего у женщины восемь приёмных детей, которых она заставляет полноценно работать по хозяйству.

У этой особы под опекой восемь детей! Пашут на неё! Не помогают по хозяйству, а пашут, — написал один из комментаторов.

Также в Сеть попали снимки, на которых у ребёнка на руках перчатки, примотанные скотчем. По словам односельчан, так женщина отучает подопечных грызть ногти, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее в Ставропольском крае воспитательница детского сада ударила по лицу мальчика, который не хотел спать в тихий час.