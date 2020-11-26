В Калининграде мужчина убил свою бывшую жену

Житель Калининграда застрелил свою бывшую жену, а потом покончил с собой. Инцидент произошёл на улице Чернышевского.
По предварительным данным, 37-летний мужчина сначала убил 35-летнюю бывшую супругу, затем свёл счёты с жизнью. Силовики обнаружили оружие на месте происшествия. В настоящий момент часть улицы перекрыта, работают следователи-криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего,
Тела лежат прямо на тротуаре, возле припаркованной машины, — рассказал журналистам очевидец происшествия.
По некоторым данным, мужчина сделал около восьми выстрелов.
Как писал NEWS.ru, в Подмосковье мужчина во время самоизоляции убил супругу, а затем покончил с собой. Тела погибших нашёл взрослый сын, которые привёз к родственникам внуков на карантин. По предварительной версии, пенсионер приревновал свою жену, что стало поводом для убийства.
Ранее 52-летний москвич напился и зарезал свою супругу. Затем он ушёл спать в машину. Утром мужчина осознал произошедшее и сознался в убийстве.