В Калининграде мужчина убил свою бывшую жену

https://static.news.ru/photo/ae769b6a-3017-11eb-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

Житель Калининграда застрелил свою бывшую жену, а потом покончил с собой. Инцидент произошёл на улице Чернышевского.

По предварительным данным, 37-летний мужчина сначала убил 35-летнюю бывшую супругу, затем свёл счёты с жизнью. Силовики обнаружили оружие на месте происшествия. В настоящий момент часть улицы перекрыта, работают следователи-криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Следственного комитета Наталью Гацко.

Тела лежат прямо на тротуаре, возле припаркованной машины, — рассказал журналистам очевидец происшествия.

По некоторым данным, мужчина сделал около восьми выстрелов.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье мужчина во время самоизоляции убил супругу, а затем покончил с собой. Тела погибших нашёл взрослый сын, которые привёз к родственникам внуков на карантин. По предварительной версии, пенсионер приревновал свою жену, что стало поводом для убийства.

Ранее 52-летний москвич напился и зарезал свою супругу. Затем он ушёл спать в машину. Утром мужчина осознал произошедшее и сознался в убийстве.