https://static.news.ru/photo/80978200-7289-11ea-9617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье 63-летний мужчина убил супругу, а затем свёл счеты с жизнью. Трагедия произошло после того, как семья самоизолировалась.

Тела умерших нашёл взрослый сын, который привёз родителям внуков на карантин. По предварительным данным, отставной полковник расправился со своей женой, поскольку приревновал её, сообщает телеграмм-канал «МК: Срочные новости».

NEWS.ru писал, что в Петербурге мужчина убил родителей. Он объяснил полицейским, что они якобы тяготились земной жизнью, а он решил избавить их от страданий. Сообщалось, что мужчина наблюдался у психиатра, а также исповедовал популярное индийское религиозное учение.