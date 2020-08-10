СМИ сообщают о взрывах у универсама «Рига» в Минске

https://static.news.ru/photo/0eb368ae-db50-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели у универсама «Рига» в Минске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Колонна грузовиков внутренних войск уже направилась к месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади. Оттуда, в свою очередь, уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.

Сообщается, что силовики применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, пытавшийся бросить гранату в правоохранителей, погиб в ходе протестов в Белоруссии. Он участвовал в ходе противостояния со спецназом, который прибыл на улицу Притыцкого.