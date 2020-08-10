СМИ сообщают о взрывах у универсама «Рига» в Минске

Взрывы прогремели у универсама «Рига» в Минске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Колонна грузовиков внутренних войск уже направилась к месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади. Оттуда, в свою очередь,
Сообщается, что силовики применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, пытавшийся бросить гранату в правоохранителей, погиб в ходе протестов в Белоруссии. Он участвовал в ходе противостояния со спецназом, который прибыл на улицу Притыцкого.
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