СМИ: пропавшую тульскую школьницу преследовал незнакомый мужчина

Поиски 15-летней школьницы, пропавшей по дороге из музыкальной школы домой в Богородицке Тульской области, продолжаются третий день. Марию Дементьеву ищут сотрудники МЧС, полиции, больше сотни волонтёров.
К поискам девочки привлечена самая современная техника. Пропала школьница 5 октября, выяснилось, что её по дороге домой преследовал незнакомый мужчина,
О пропаже школьницы оповещены все жители города: листовками с фото Марии обклеен весь населённый пункт. Полиция просит всех, кто видел девочку или мужчину, который её преследовал, срочно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области. По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
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