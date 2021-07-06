Появились первые фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили фрагменты самолёта Ан-26, пропавшего с радаров на Камчатке. Телеканал «360» опубликовал первое фото с места происшествия.

На кадрах видно чёрное пятно на краю скалы. Как сообщается, часть обломков воздушного судна находится на каменистом склоне сопки Пятибратка. Другая часть фрагментов самолёта находится в море приблизительно в 4 км от побережья.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что катастрофа Ан-26, предположительно, произошла при заходе самолёта на второй круг при посадке из-за плохой видимости.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.