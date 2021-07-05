Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Москве

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Автомобиль марки Mazda сбил на переходном пешеходе девушку в Москве. Происшествие случилось на улице Реутовской, передаёт «Пятый канал».

Пока неизвестно, кто находился за рулём иномарки. Девушка госпитализирована, её состояние на данный момент уточняется.

Накануне в Москве в результате ДТП погиб ребёнок. По предварительным данным, он попал под колёса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате.

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области годовалый ребёнок оказался один на проезжей части. Заметил малыша проезжавший мимо водитель.