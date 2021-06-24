В Ленобласти годовалый ребёнок выполз на проезжую часть

В Ленинградской области годовалый ребёнок оказался один на проезжей части. Заметил малыша проезжавший мимо водитель. «Пятый канал» опубликовал кадры с места события.

Инцидент произошёл в Кудрово в одном из жилых кварталов. На кадрах видно, как ребёнок уверенно ползёт в сторону дороги, затем спускает ноги с тротуара и встаёт на проезжей части. В это время перед ним успевает затормозить автомобиль.

Как выяснилось, малыш гулял с папой на детской площадке, но тот даже не заметил отсутствие сына. Следователи начали проверку.

Ранее водитель сбил двух девочек 11 и 13 лет на пешеходном переходе в Троицке в Челябинской области. В результате наезда дети получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.