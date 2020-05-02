СМИ: 17 заключённых убиты во время тюремного бунта в Венесуэле

Массовые беспорядки возникли в одной из колоний в городе Гуанаре на западе Венесуэлы. По меньшей мере 17 мятежников были застрелены.
По данным газеты El Nacional, группа заключённых пыталась вырваться с территории исправительного учреждения, охраняемого силами нацгвардии страны. В ходе беспорядков зачинщики бросили в сотрудников правоохранительных органов гранату. Также
Как писал NEWS.ru ранее, заключённые следственного изолятора в Черновицкой области Украины устроили бунт из-за нового арестанта. Его приняли, несмотря на подтверждённую коронавирусную инфекцию.
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