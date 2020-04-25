Украинские заключённые взбунтовались из-за больного коронавирусом в СИЗО

https://static.news.ru/photo/549a4688-87b5-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённые следственного изолятора в Черновицкой области Украины устроили бунт из-за нового арестанта. Его приняли, несмотря на подтверждённую коронавирусную инфекцию.

Заражённого разместили в отдельной камере в изолированном блоке. Однако недовольства избежать не удалось, начались призывы к всеобщему неповиновению. В камерах люди стали сооружать баррикады и оказывать сопротивление охране. Несколько человек нанесли себе телесные повреждения.

Одного из бунтовщиков увезли на скорой, сообщила в Telegram уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас по факту произошедшего проводится внутренняя проверка. Помимо прочего, предстоит выяснить, насколько обоснованно работники СИЗО применяли спецсредства при подавлении беспорядков.

Денисова взяла ситуацию на личный контроль.

Ранее, как писал NEWS.ru, шестеро осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии Уфы, попытались устроить беспорядки. Они забаррикадировались в одном из помещений и призывали других заключённых к дезорганизации работы колонии.