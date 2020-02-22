https://static.news.ru/photo/aac8a39a-5599-11ea-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб/vk.com

Два легковых автомобиля столкнулись в Тосненском районе Ленинградской области, погибли оба водителя, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД региона.

ДТП произошло в 18:50 на 632-м км автомагистрали «Россия». По предварительным данным, автомобиль Skoda Octavia столкнулся со встречным автомобилем Nissan Almera. Оба водителя скончались на месте происшествия.

В Skoda находились двое детей: мальчик получил травмы средней тяжести, девочка — тяжёлые травмы, пассажир автомобиля Nissan — травмы средней степени тяжести.

NEWS.ru сообщал, что в Новосибирской области в аварии погибли двое детей. Они находились в легковом автомобиле, которые выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель также погиб на месте происшествия, одна пассажирка умерла в больнице.