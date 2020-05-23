Смертельная авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве

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Один человек погиб в результате в результате столкновения легкового автомобиля с мотоциклом в Москве.

Инцидент произошёл на Волгоградском проспекте в районе Самаркандского бульвара. По причине аварии движение от Ферганской до Ташкентской улицы в сторону центра столицы Москвы серьезно осложнено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скоро помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что ДТП в столице на некоторое время перекрыло движение по Варшавскому шоссе. Там иномарка врезалась в препятствие и один человек оказался зажатым в салоне разбитого автомобиля.