Следствие озвучило вероятную причину взрыва в Мытищах

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В гаражах на улице Попова в Мытищах могли взорваться кислородные баллоны. Об этом заявила старший помощник руководителя ГУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона, — приводит РИА Новости слова представителя СК.

Как ранее писал NEWS.ru, в Мытищах несколько гаражей были переоборудованы под автосервис, в котором взорвался газовый баллон. Были повреждены пять гаражей, три из которых обрушились. В экстренных службах сообщили, что известно о двух пострадавших в результате ЧП, один человек погиб.