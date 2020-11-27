Следователи вновь отказались возбуждать дело после гибели Тесака в СИЗО

https://static.news.ru/photo/c8471900-30cd-11eb-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет второй раз отказался возбуждать дело по факту смерти 36-летнего националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом заявил его адвокат Алексей Михальчик.

После его смерти СК начал доследственную проверку, которая 16 октября окончилась отказом в возбуждении дела. Позже прокуратура отменила отказ и направила материал на дополнительную проверку. И вот недавно следователи вновь отказали возбуждать дело, а прокуратура не стала вмешиваться, — цитирует Михальчика ТАСС.

Юрист подчеркнул, что обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела в Центральном районном суде Челябинска. По его словам, родственники Марцинкевича до сих пор не получили часть вещей покойного, в том числе дневник.

Тесак был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападение на людей, который он считал наркоторговцами. В 2021 году он должен был выйти на свободу. 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО. Официальная версия случившегося — суицид. В СК отметили, что мужчина незадолго до смерти признался в убийстве нескольких людей и мог остаться в тюрьме до конца своих дней. Друзья и близкие Марцинкевича не верят в его самоубийство. По мнению родственников, его сначала пытали, а потом убили.

Как писал NEWS.ru, 3 октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище. На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Траурная церемония прошла без провокаций.