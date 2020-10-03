Отец Тесака выступил с речью на похоронах на Кунцевском кладбище

https://static.news.ru/photo/372f763c-0586-11eb-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На западе столицы прошли похороны Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Погребение состоялось на Кунцевском кладбище. Отец националиста поблагодарил всех присутствующих за соболезнования и за деньги, которые они перечислили на организацию похорон.

Никогда он не был фашистом. Национал-социалистом, ну, наверное, где-то как-то был, наверное, и больше сказать нечего, — сказал отец Тесака в речи, опубликованной РЕН ТВ.

По мнению родственника покойного, его сына пытали, а затем убили. В Следственном комитете при этом заявили, что Тесак мог покончить с собой «из-за чувства вины после совершённых им преступлений». В СК также отметили, что незадолго до суицида он признался в нескольких убийствах и мог остаться в тюрьме до конца своих дней.

Марцинкевича похоронили в белом гробу. На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Похороны прошли без провокаций. К гробу подпускали по три человека, простившись, люди покидали кладбище.

Тесака нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Официальная версия случившегося — суицид. В это не верят близкие националиста. Они даже хотели привлечь независимого эксперта к осмотру тела. Однако сотрудники Хованского дома, где находилось тело Марцинкевича, не выдали родственникам националиста и юристам семьи его тело для проведения независимой экспертизы.

Родные также утверждают, что поводов для самоубийства у Максима не было, так как вскоре он должен был выйти на свободу. Тесак был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Иван Миронов объяснил, почему считает гибель Тесака убийством.