Склад с подсолнечным маслом горит в Подольске

https://static.news.ru/photo/3e66f188-8cfe-11ea-890e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Крупный пожар произошёл в Московской области, склад с подсолнечным маслом вспыхнул в деревне Большое Толбино, входящей в городской округ Подольск.

К тушению возгорания привлечены 79 человек и 22 единицы техники. На данный момент пожар локализован на площади тысяча квадратных метров, произошло частичное обрушение здания, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба МЧС сообщила о пожаре на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области. На данный момент он локализован.