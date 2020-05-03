Склад с подсолнечным маслом горит в Подольске

Крупный пожар произошёл в Московской области, склад с подсолнечным маслом вспыхнул в деревне Большое Толбино, входящей в городской округ Подольск.
К тушению возгорания привлечены 79 человек и 22 единицы техники. На данный момент пожар локализован на площади тысяча квадратных метров, произошло частичное обрушение здания,
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба МЧС сообщила о пожаре на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области. На данный момент он локализован.
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