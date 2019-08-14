https://static.news.ru/photo/88be93d4-bee7-11e9-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Возгорание складского помещения произошло в деревне Ерино около Подольска.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за взрыва газового баллона. На данный момент возгорание площадью около 300 квадратных метров локализовано, сообщают источники News.ru в экстренных службах столицы.

Ранее News.ru писал, что пожар произошёл на территории завода радиоэлектронной аппаратуры на юге Москвы. Очаг возгорания располагался в одном из складских помещений. По предварительным данным, в нём хранились автозапчасти и автомобильные шины.