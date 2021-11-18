СК завёл дело по факту жёсткого задержания школьницы в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткого задержания школьницы полицейскими в Санкт-Петербурге. Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий, сообщает региональное ведомство.

Происшествие случилось днём 17 ноября в Калининском районе города. Девочка перешла дорогу в неположенном месте, после чего пятеро сотрудников ОВД скрутили её и пытались затолкать в машину на глазах у возмущённых прохожих.

В отделение 14-летняя школьница всё же приехала, но только в сопровождении отца. После беседы их отпустили, отец с дочерью обратились в травмпункт. Врачи зафиксировали у девочки повреждения обоих предплечий.

Родители школьницы написали заявление в прокуратуру, к делу подключился детский омбудсмен Санкт-Петербурга.

Была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, — говорится в сообщении СУ СКР.

Сотрудники полиции объяснили необходимость задержания тем, то школьница грубо нарушила ПДД и оказала «активное сопротивление» сотрудникам. Дело находится на особом контроле ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге попытались задержать 14-летнюю школьницу, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. Об этом в социальных сетях сообщила мать подростка.