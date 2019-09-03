https://static.news.ru/photo/81b34758-ce62-11e9-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Саратовский Следственный комитет начал проверку в отношении должностных лиц в связи с убийством новорождённого ребёнка. Преступление совершил отец. Известно, что малышка родилась с патологией. Следователи считают, что власти и правоохранительные органы сделали недостаточно, чтобы избежать трагедии.

Семья какое-то время считалась неблагополучной, но незадолго до преступления их сняли с учёта. При этом семья оставалась под надзором подразделения полиции по делам несовершеннолетних.

Однако профилактические мероприятия со стороны сотрудников полиции на должном уровне не проводились, что способствовало совершению преступления, — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Преступление было совершено 2 сентября. По версии следствия, обвиняемый остался сидеть с двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, когда его 26-летняя жена вышла в магазин. Мужчина взял переноску с девочкой и вышел на чердак, где жестоко зарезал младенца.

На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего», писал News.ru.