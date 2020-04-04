СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a73e7112-768e-11ea-a9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

По факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве возбуждено уголовное дело, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас производятся выемки документации в управляющей компании, обслуживающей дом. После этого следователи и специалисты газовой службы осмотрят место происшествия. Будут проведены экспертизы для установления причин взрыва, сообщает ТАСС.

ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31. Взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек. Известно, что один из местных жителей погиб в результате взрыва.

Как писал NEWS.ru, квартира на третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, в которой 4 апреля произошёл взрыв, среди местных жителей считалась «наркоманской».