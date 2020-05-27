СК возбудил дело после вспышки COVID-19 на складе «Красное & белое»

https://static.news.ru/photo/423545de-a028-11ea-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Из-за вспышки коронавирусной инфекции на складе сети магазинов алкогольной продукции «Красное & белое» Следственный комитет открыл уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры Свердловской области в среду.

27 мая 2020 года по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль, — цитирует сообщение ТАСС.

К среде в России насчитывается 370 680 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 8338. Выздоровели 142 208 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 3958 человек. За сутки их число увеличилось на 161.

В Москве — 171 443 заболевших. Прирост за сутки составил 2140 заболевших, 67 458 выздоровели, 2183 умерли.

Как писал NEWS.ru, учёные в РФ создали тест для выявления специфического иммунитета к COVID-19.