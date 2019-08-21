Следователи устанавливают обстоятельства поджога мужчины и получения им сильных ожогов на юге Москвы.
21 августа по адресу Касимовская улица, 19, мужчина во дворе жилого дома распивал спиртные напитки.
Местный житель, который проходил мимо, сделал ему замечание, а затем облил его горючей жидкостью и поджёг, в результате чего пострадавший получил сильные ожоги тела.
В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Как ранее писал News.ru, житель Кемеровской области предпринял попытку самосожжения при задержании и поджёг сотрудника полиции. Инцидент произошёл в посёлке Елань.