https://static.news.ru/photo/31c8d572-c422-11e9-9d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи устанавливают обстоятельства поджога мужчины и получения им сильных ожогов на юге Москвы.

21 августа по адресу Касимовская улица, 19, мужчина во дворе жилого дома распивал спиртные напитки.

Местный житель, который проходил мимо, сделал ему замечание, а затем облил его горючей жидкостью и поджёг, в результате чего пострадавший получил сильные ожоги тела.

В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как ранее писал News.ru, житель Кемеровской области предпринял попытку самосожжения при задержании и поджёг сотрудника полиции. Инцидент произошёл в посёлке Елань.