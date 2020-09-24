СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Следственный комитет официально сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Это 34-летний житель другого района области.
На данное время с задержанным работают следователи, выполняется комплекс неотложных действий,
По данным СМИ, задержанным
Ранее NEWS.ru сообщал, что тело девятилетней школьницы было найдено в безлюдном месте в районе посёлка. Девочка возвращалась домой из школы, вышла на своей остановке и пошла с каким-то мужчиной в сторону лесополосы. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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