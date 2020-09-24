СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

https://static.news.ru/photo/73c17482-feed-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет официально сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Это 34-летний житель другого района области.

На данное время с задержанным работают следователи, выполняется комплекс неотложных действий, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

По данным СМИ, задержанным может быть бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел Сурков, который недавно освободился из тюрьмы, захотел вернуться к женщине, но получил отказ. В ответ мужчина пригрозил отомстить «на дочери». Также СМИ сообщали о задержании ещё одного подозреваемого, но официальной информации по данному факту нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело девятилетней школьницы было найдено в безлюдном месте в районе посёлка. Девочка возвращалась домой из школы, вышла на своей остановке и пошла с каким-то мужчиной в сторону лесополосы. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.