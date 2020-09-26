СК РФ проверит информацию об отравлении детей после дезинфекции в Москве

26 сентября ряд СМИ сообщили об отравлении двоих детей 8 и 10 лет после распыления средства от клопов в квартире в Москве.
Этой информацией заинтересовался Следственный комитет РФ. Ведомство проведёт доследственную проверку по факту сообщений в СМИ,
СК примет процессуальное решение по результатам проверки.
Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Санкт-Петербурге. Группа детей отравилась парами хлора при купании в бассейне в фитнес-центре на улице Ярослава Гашека. Трое из восьми пострадавших несовершеннолетних получили отравление средней тяжести, остальные — лёгкой.
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