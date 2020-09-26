СК РФ проверит информацию об отравлении детей после дезинфекции в Москве

https://static.news.ru/photo/21934206-fff8-11ea-bc74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

26 сентября ряд СМИ сообщили об отравлении двоих детей 8 и 10 лет после распыления средства от клопов в квартире в Москве.

Этой информацией заинтересовался Следственный комитет РФ. Ведомство проведёт доследственную проверку по факту сообщений в СМИ, передаёт РИА Новости. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова сообщила, что следователи дадут оценку произошедшему на предмет наличия признаков деяния, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

СК примет процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Санкт-Петербурге. Группа детей отравилась парами хлора при купании в бассейне в фитнес-центре на улице Ярослава Гашека. Трое из восьми пострадавших несовершеннолетних получили отравление средней тяжести, остальные — лёгкой.