Группа детей отравилась парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/948b44ae-f9cf-11ea-b751-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Восемь детей получили отравление парами хлора при купании в бассейне в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в частном фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах города. Трое из пострадавших получили отравление средней степени тяжести. Остальные — лёгкой. Трое из них отказались от госпитализации: им оказали помощь на месте. Остальных несовершеннолетних увезли в больницу.

По словам собеседника агентства, ЧП могло произойти из-за нарушения концентрации химических реагентов в воде бассейна.

Ранее NEWS.ru писал о госпитализации москвички и трёх её маленьких детей, которая потребовалась им после дезинфекции квартиры от тараканов.