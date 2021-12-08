СК РФ опубликовал видео допроса устроившего стрельбу в московском МФЦ

Следственный комитет России опубликовал видео допроса Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений. <...> «Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина переделал охолощённый австрийский пистолет в боевой. Из-за этого патроны несколько раз застревали в дуле. В третий раз оружие вышло из строя.

Сегодня, 8 декабря, Глазову предъявят обвинение. Допрошены очевидцы произошедшего, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Стрельба в столичном МФЦ произошла накануне вечером. Глазов открыл огонь после просьбы сотрудников учреждения надеть маску. В результате погибли администратор и охранник МФЦ. Ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения. Обезвредил стрелявшего сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, стрелок, предположительно, был не в себе во время нападения. В ходе допроса после задержания он говорил о пандемии и всемирном заговоре. Глазов является подполковником СВР в запасе. Ранее судим он не был. Нападение мужчина спланировал заранее.