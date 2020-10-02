СК проверит обстоятельства разлива кислоты в Комсомольске-на-Амуре

https://static.news.ru/photo/5bfc0c26-0547-11eb-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инцидент с разливом кислоты произошёл 2 октября в Комсомольске-на-Амуре на трассе в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе. Пострадали три человека.

Во время движения грузовика из его кузова выпали канистры с азотной кислотой, семь из которых лопнули от удара. Площадь разлива химиката составила 200 квадратных метров, позже кислоту с дороги смыли.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Уточняется, что после выпадения из грузовика ёмкостей на них наехал легковой автомобиль, водитель и оба пассажира которого получили от паров кислоты ожоги дыхательных путей. Им оказана медицинская помощь.

Как писал NEWS.ru ранее, в Росприроднадзоре раскрыли информацию, как производился расчёт ущерба от разлива дизельного топлива на электростанции НТЭК под Норильском.