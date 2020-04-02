Происшествия

СК просит арестовать двух генералов и следователя МВД

10:22, 03 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать двух генералов и следователя МВД за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

<…> поступили материалы <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Красовского А.М., Бирюкова А.А. и Брянцева А.Ю., — передаёт РИА Новости её слова.

Следствие считает, что замначальника Следственного департамента Александр Красовский и генерал Александр Бирюков совместно со старшим следователем Александром Брянцевым способствовали переводу владельца компании Optima Development Альберта Худояна под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ провели обыск в Следственном департаменте Министерства внутренних дел России.

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