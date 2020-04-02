СК просит арестовать двух генералов и следователя МВД

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Полуторагодовалый ребёнок, который пострадал от взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске, умер в больнице. Об сообщили в пресс-службе администрации.

Ребёнок вчера (2 апреля. — NEWS.ru) скончался, — передаёт РИА новости сообщение. Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Ранее сообщалось, что...