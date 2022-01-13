СК представил новые подробности похищения девушки в Нижнем Новгороде

Следственный комитет представил новые подробности похищения бизнесменом и семьянином девушки в Нижегородской области. Ведомство опубликовало видео подвала, где 39-летний Сергей Свешников девять дней держал и насиловал 23-летнюю пленницу, пишет РЕН ТВ.

Оказалось, что насильник заранее подготовился к похищению: дверь в подвал гаража он оборудовал звукоизоляцией, чтобы крики жертвы никто не слышал с улицы. Также преступник оставлял во дворе собаку, которая не давала зайти во двор посторонним. Пёс не давал сбежать пленнице, а на заборе насильник повесил табличку «Злая собака».

Внутри подвала есть ванна, кухня и кровать, проведено электричество. Именно туда директор компании по ремонту электроподстанций и отец двоих детей привёз пленницу, похитив её на первом свидании. С ним она познакомилась в соцсетях. Преступник приезжал к пленнице, привозил ей еду и неоднократно насиловал. Всё это время вёлся розыск девушки. В подвале её нашли 27 августа прошлого года.

В сентябре полиция отыскала и задержала самого Свешникова. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое взял на особый контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Сергей Свешников, которого обвиняют в похищении и изнасиловании девушки, отрицал преступление. По его словам, всё происходящее было ролевой игрой, а неделю в подвале женщина провела по собственному желанию.