Ролевые игры: нижегородец отверг обвинение в изнасиловании девушки в гараже

Житель Нижнего Новгорода Сергей Свешников, которого обвиняют в похищении и изнасиловании девушки, отрицает преступление. По его словам, всё происходящее было ролевой игрой, а неделю в подвале женщина провела по собственному желанию. Об этом пишет Life со ссылкой на источник, близкий к следствию.

В ходе предварительного допроса предполагаемый преступник заявил , что он договорился с девушкой о встрече, а все их дальнейшие взаимоотношения происходили по обоюдному согласию. По его версии, он приковал девушку наручниками в подвале в рамках ролевой игры. При этом она сама в течение девяти дней не хотела покидать подвал гаража.

Сам гараж, где держали женщину, был оборудован тёплыми полами и имел другие элементы быта. Подозреваемый объяснил, что это было его «убежище», где он отдыхал с друзьями и жил во время ссор с женой. При этом он до сих пор не рассказал, где находился, пока его разыскивала полиция.

2 сентября полицейские Нижнего Новгорода нашли в подвале 23-летнюю девушку, которую похитили и неделю насиловали. Пока жертва находилась в подвале, её предполагаемый похититель регулярно приезжал домой и общался с женой. Однако в ночь на 1 сентября он уехал на второй машине, после чего жена начала разыскивать супруга. Она написала заявление в силовые структуры, а также оставила в соцсетях видеообращение с просьбой присоединиться к поискам. 4 сентября мужчина сам сдался полиции.