СК поручено расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить уголовное дело по факту обстрела пропускного пункта Тёткино в Глушковском районе Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин поручил подчинённым зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления, — заявили в ведомстве.

Пропускной пункт Тёткино в Глушковском районе подвергся миномётному обстрелу в субботу, 23 апреля, со стороны Украины. В результате загорелось помещение Россельхознадзора, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения в результате обстрела населённого пункта Головчино Белгородской области со стороны Украины. В ходе обстрела также пострадали более 30 домов, власти сразу же приступили к их восстановлению.