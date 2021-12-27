СК организовал проверку по факту гибели подростка из-за езды на «ватрушке»

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка, который сломал позвоночник, столкнувшись с деревом. Он катался на «ватрушке» по одному из необорудованных склонов в Москве, сообщают «Вести Подмосковья».

15-летний москвич катался на тюбинге с необорудованного склона. «Ватрушка» сильно разогналась, в результате чего подросток врезался в дерево. На помощь подоспели взрослые, которым он сказал, что не чувствует руки. После этого школьник уже не пришёл в сознание. Прибывшие на место трагедии врачи сообщили, что смерть наступила почти сразу из-за сломанного позвоночника, — пишет издание.

По имеющимся данным, на месте происшествия вблизи Каширского шоссе работают следователи. Они проводят проверку, чтобы установить детали произошедшего. По итогам будет озвучено процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге 20 детей получили травмы при столкновении с препятствиями и друг с другом во время катания на «ватрушках». Были зафиксированы случаи ушибов средней степени тяжести, переломов и даже черепно-мозговых травм.

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести в России возрастное ограничение на использование тюбинга («ватрушки»). По его мнению, кататься на подобных надувных конструкциях нужно разрешить только детям старше 12 лет.

Как отметил Курдесов, прошлой зимой сообщалось о многочисленных случаях гибели и травм детей во время катания на тюбингах с горок. При этом чаще всего трагические ситуации происходили с детьми дошкольного возраста или возраста начальной школы.