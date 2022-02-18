СК опубликовал кадры допроса мигрантов, избивших полицейских в метро

Следственный комитет России опубликовал в своём YouTube-канале кадры с мужчинами, задержанными за нападение на полицейских на станции метро «Тульская». Помимо кадров допроса, на видео попала и съёмка с камер наблюдения, свидетельствующая о задержании одного из участников инцидента.

Ранее сообщалось, что двое пассажиров столичной подземки напали на сотрудников полиции на станции «Тульская» вечером 17 февраля после того, как полицейские попросили их пройти в отделение для установления личности. Пассажиры отказались, один из них начал толкать полицейских и замахиваться на них руками, а второй пнул одного из правоохранителей ногой, ударил несколько раз по голове другого полицейского и скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Одного из нападавших задержали на месте. Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. Второй мужчина был задержан позднее, в отношении них возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», им грозит до пяти лет лишения свободы.

Преступность среди мигрантов стала одной из главных тем выступления президента России Владимира Путина на коллегии МВД РФ. В ходе собрания глава государства призвал выработать против нелегальной миграции и преступных группировок самые жёсткие меры.