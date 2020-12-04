Силовики задержали убийцу семьи в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d0932fbc-3669-11eb-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу семьи из трёх человек в городе Волоколамск Московской области, сообщила глава пресс-службы местного МВД Татьяна Петрова.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит», — сказала она.

Подозреваемым оказался мужчина 1980 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, предполагаемый убийца был соседом погибших.

Как писал NEWS.ru, вечером 4 декабря семью из трёх человек обнаружили погибшими в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе под Москвой. Погибшими оказались супружеская пара, а также их 16-летняя дочь.

Накануне супругам позвонили неизвестные и сообщили, что сгорел их загородный коттедж. Всей семьёй они отправились на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого все трое перестали выходить на связь. Их нашли мёртвыми в том самом доме, про пожар в котором им ранее сообщили. Рядом с коттеджем находился изрешечённый пулями сгоревший автомобиль.