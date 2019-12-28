https://static.news.ru/photo/2f8d4f48-2a31-11ea-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Силовики нашли в квартире жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке, схемы с планами и записки.

Некоторые записи были сделаны на мятых салфетках. Их обнаружили рядом со столом мужчины. Мать Манюрова подтвердила, что почерк на бумагах принадлежит её сыну. Найденные материалы отправлены на экспертизу, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Евгений Манюров, 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска, устроил стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря. В качестве оружия он использовал охотничий карабин. Прежде чем стрелка ликвидировали, он успел убить одного силовика и ранить ещё пятерых. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из пострадавших сотрудников ФСБ скончался.